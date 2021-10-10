Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист победил американца Майка Маршалла. Бой состоялся в Лас-Вегасе (США) в рамках андеркарда поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Выхрист нокаутировал соперника в третьем раунде. До этого в предыдущем раунде он отправил его в нокдаун.

29-летний украинец одержал восьмую победу в карьере (шесть нокаутов). У 33-летнего американца шесть побед (два нокаута) два поражения и одна ничья.

Бой Уайлдера и Фьюри покажет телеканал РЕН ТВ. Видеотрансляция также будет доступна на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».