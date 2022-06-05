Стивен Фултон стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе

Американец Стивен Фултон победил своего соотечественника Даниэля Романа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Бой закончился победой Фултона решением судей. Все трое арбитров отдали ему победу единогласно: 119-109, 120-108, 120-108.

Непобежденный Фултон выиграл 21-й бой (8 нокаутом) в карьере. Для Романа это поражение стало четвертым, на его счету 29 побед (10 нокаутом) и одна ничья.