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Сегодня, 09:11

Американец Девин Хэйни стал абсолютным чемпионом мира в легком весе

Иван Шитик
Корреспондент
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Девин Хэйни из США победил Джорджа Камбососа-младшего из Австралии и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,23 кг).

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Мельбурне, он выиграл у Камбососа решением судей: 116-112, 116-112 и 118-110.

23-летний Хэйни в четвертый раз защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет с 2019 года.

28-летний Камбосос-младший потерпел первое поражение в карьере. Он не сумел впервые защитить титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC, которые завоевал в прошлом бою в ноябре 2021 года благодаря победе над американцем Теофимо Лопесом решением судей.

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