Бывший чемпион мира в двух весовых категориях предстанет перед судом по обвинению в нападении

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй предстанет перед судом по обвинению в нападении, сообщает Sky Sports.

Его обвиняют в нападении на посетителя торгового центра в Лондоне. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Хэй предстал перед Вестминстерским магистратским судом, подтвердив свое имя и дату рождения, а также заявив о своей невиновности. Он был отпущен под залог. Дата судебного заседания назначена на 9 сентября.

В прошлом Хэй побеждал Николая Валуева, Джона Руиса, Дерека Чисору и других топ-боксеров. Сейчас он владеет собственной промоутерской компанией.

Всего британец провел на ринге 32 боя, в которых одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел четыре поражения.