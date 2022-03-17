Семенов считает, что Харитонов сможет победить Скотта в бою

Боец MMA Андрей Семенов высказался о предстоящем поединке Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.

«Харитонов базовый боксер, десантник — в общем парень с духом. И все его бои показывают его характер. Просто так он не отдаст бой. У Сергея очень большой арсенал, большой опыт, плюс — дух. Я буду делать ставку на него.

Будь внимателен. Не недооценивай своего соперника. Ну я думаю, ты этого не делаешь, ты привык все-таки расценивать все правильно. Ну и удачи в бою. И тактически ты тоже будешь на уровне. Будем смотреть и держать кулачки", — приводит слова Семенова РЕН ТВ.

Бой Харитонова и Скотта пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который стартует 18 марта.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.