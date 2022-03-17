Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 20:02

Семенов считает, что Харитонов сможет победить Скотта в бою

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец MMA Андрей Семенов высказался о предстоящем поединке Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.

«Харитонов базовый боксер, десантник — в общем парень с духом. И все его бои показывают его характер. Просто так он не отдаст бой. У Сергея очень большой арсенал, большой опыт, плюс — дух. Я буду делать ставку на него.

Будь внимателен. Не недооценивай своего соперника. Ну я думаю, ты этого не делаешь, ты привык все-таки расценивать все правильно. Ну и удачи в бою. И тактически ты тоже будешь на уровне. Будем смотреть и держать кулачки", — приводит слова Семенова РЕН ТВ.

Бой Харитонова и Скотта пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который стартует 18 марта.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952203-belaia-akula-o-boe-kharitonov-skott-kazhdyi-udar-mozhet-byt-poslednim
Андрей Семенов
Сергей Харитонов
0
Читайте также
Массажные роллы: как восстановиться после тренировки в домашних условиях
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кенкерли оценил шансы Харитонова победить Скотта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости