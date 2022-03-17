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Сегодня, 19:35

Кенкерли оценил шансы Харитонова победить Скотта

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился ожиданиями от боя Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.

«Скотт — более опытный боксер. За его плечами очень интересные поединки с очень серьезными боксерами. Сергей Харитонов — наш русский десантник, настоящая машина. Я уверен, что в данном поединке он будет идти только вперед.

Я ожидаю очень зрелищного, интересного поединка. Мне кажется, если победа будет за Скоттом, это будет победа в обыгрыше. Он попытается обыграть Харитонова. Но Сергей будет идти вперед и попытается зажать своего оппонента, чтобы нокаутировать. Но я думаю, что все-таки Сергей Харитонов сможет дожать Малика Скотта и, вероятно, сможет его в клинче нокаутировать. Победу нокаутом за Харитоновым, мы за него болеем», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Бой Харитонова и Скотта пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который стартует 18 марта. Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952200-kenkerli-prognoz-na-turnir
Сергей Харитонов
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