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Сауль Альварес подерется с Джоном Райдером 6 мая в Мексике

Давид Хачатрян
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Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (58-2) встретится с обязательным претендентом по версии WBO Джоном Райдером (32-5) 6 мая в Халиско, Мексика, сообщает Sports Illustrated. Альварес не дрался на родине с 2011 года.

Альварес в прошлом бою победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Райдер прошлом бою победил Зака Паркера (22-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 26 ноября 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Сауль Альварес
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