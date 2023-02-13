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Бой Усика и Фьюри должен состояться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне

Давид Хачатрян
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Объединительный бой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) должен состояться 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, сообщает Daily Mail.

При этом если украинский боксер откажется драться на «Уэмбли», Фьюри все равно проведет бой, но только против другого бойца. Сообщается, что промоутеры Фьюри уже забронировали стадион.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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