Артур Бетербиев: «Меня запарили спрашивать про этого Усика»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) рассказал, что ему было бы интересно провести четвертый поединок против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Меня запарили [журналисты после боя с Ярдом] спрашивать про этого Усика, — сказал Бетербиев Обзор Press. — Я просто вспомнил, что когда я стал чемпионом по версии IBF, я предложил им [промоутерам бой с Усиком], когда он был уже абсолютным чемпионом в первом тяжелом. У меня шли переговоры по контракту с Top Rank и с компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing. На тот момент Усик работал с ними. Я сказал английскому промоутеру, что я иду с ним, если он даст мне бой за абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. Они взяли несколько недель, промолчали, не ответили.

Конечно [мне было бы интересно выйти на ринг против Усика], потому что у нас есть предыстория. Мы уже встречались на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Три раза встречались, два раза ему отдали победу, один раз я выиграл.

Я хотел [с ним поквитаться]. Это чисто спортивный интерес, хороший шанс для меня стать абсолютным чемпионом. Я не говорю, что я бы выиграл этот бой, но это был бы чисто спортивный интерес».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.