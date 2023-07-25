Кубинский боксер Робейси Рамирес: «Правительство Кубы пытается меня запугать»

Чемпион WBO в полулегком весе и двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес (12-1) рассказал, что перед его первой защитой титула 25 июля кубинское правительство связалось с местной телекомпанией, чтобы запретить им включать гимн Кубы во время его выхода на ринг.

«Сегодня, за несколько минут до официального взвешивания, которое станет моей первой защитой титула, моя команда сообщила мне об очередном злобном и тираническом акте кубинской диктатуры против меня, — начал Рамирес в Twitter. — Оказывается, посольство Кубы в Японии связалось с местной телекомпанией, транслирующей это событие, чтобы категорически запретить им исполнять национальный гимн Кубы перед моим выступлением. Кроме того, они потребовали, чтобы я не использовал кубинский флаг ни на своей форме, ни где-либо еще.

Нет необходимости говорить о том, что я решительно осуждаю эту гнусную попытку запугивания. Я — свободный человек. Гимн, как и флаг, не принадлежит режиму. И флаг, и гимн я ношу в своем сердце. Они не знают, что, не заставив меня замолчать, они еще больше мотивировали меня добиваться успехов и продолжать возвышать свой голос и бороться за свободу моей родины. Сейчас, как никогда, Patria y Vida!»

Рамирес подерется с Сатоши Симидзу (11-1) 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.

Запрет на профессиональный бокс на Кубе появился в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе процветал, спортсмены из этой страны завоевали награды на различных соревнованиях. В апреле 2022 года национальная федерация бокса отменила запрет.