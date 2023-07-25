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Сегодня, 12:12

Джейк Пол подписал контракт со звездой сериала «Эйфория»

Давид Хачатрян
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Джавон Уолтон и Джейк Пол.
Фото Соцсети

Компания Most Valuable Promotions (MVP), одним из основателей которой является Джейк Пол, подписала контракт с восходящей голливудской звездой и новичком в боксе Джавоном «Wanna» Уолтоном, который известен благодаря подростковому сериалу «Эйфория» по роли мальчика по прозвищу «Пепельница».

Джавон Уолтон и Джейк Пол.
Фото Соцсети

Уолтон уже имеет успешную карьеру в любительском боксе, включающую более 80 поединков, несколько побед в юниорских любительских турнирах и пять чемпионских титулов штата Джорджия. Он выступал в весовой категории до 57 килограмм.

Планируется, что Уолтон дебютирует в профессиональном боксе в 2024 году, а MVP будет консультировать его, пока он завершит любительскую карьеру. Компания MVP, которую возглавляют и основали Пол и бывший финансовый директор UFC Накиса Бидариан, будет помогать Уолтону в создании бренда, контента и маркетинга, сообщает ESPN.

Бокс
Джейк Пол
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