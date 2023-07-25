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Сергей Ковалев: «Я не талант! Только за счет трудолюбия я добился успехов»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) рассказал, за счет чего он добился успехов в боксе.

«Я не талант! Но всевышний наградил меня таким качеством, как трудолюбие. И только за счет этого, а также умения мечтать, я добился тех успехов, которые мне даже не снились. P. S. Мечтай, мечты сбываются», — написал Ковалев в соцсетях.

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Бокс
Сергей Ковалев
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