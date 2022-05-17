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Кремлев: «Международной ассоциации бокса предстоит тяжелая работа для признания МОК»

Кремлев заявил, что Международной ассоциации бокса предстоит тяжелая работа для возвращения признания МОК
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что ассоциации предстоит тяжелая работа для возвращения признания Международного олимпийского комитета (МОК).

«В конечном счете это должен решить Международный олимпийский комитет, — приводит слова Кремлева ТАСС. — Международной ассоциации бокса предстоит тяжелая работа для признания МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы было как можно больше шансов. Для успеха потребуются умение слушать людей и готовность меняться».

Напомним, что МОК в 2019 году в связи с долгами лишил признания IBA. В конце мая IBA объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC. В связи с санкциями организация не могла проводить турнир по боксу на летних Олимпийских играх в Токио.

14 мая Кремлев переизбран на пост президента IBA.

Источник: https://tass.ru/sport/14642887
Умар Кремлев
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