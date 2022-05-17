Кремлев: «Международной ассоциации бокса предстоит тяжелая работа для признания МОК»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что ассоциации предстоит тяжелая работа для возвращения признания Международного олимпийского комитета (МОК).

«В конечном счете это должен решить Международный олимпийский комитет, — приводит слова Кремлева ТАСС. — Международной ассоциации бокса предстоит тяжелая работа для признания МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы было как можно больше шансов. Для успеха потребуются умение слушать людей и готовность меняться».

Напомним, что МОК в 2019 году в связи с долгами лишил признания IBA. В конце мая IBA объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC. В связи с санкциями организация не могла проводить турнир по боксу на летних Олимпийских играх в Токио.

14 мая Кремлев переизбран на пост президента IBA.