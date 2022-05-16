Хлебников пообещал «порвать» Шульского в бою

Боец Брюс Хлебников порвал голыми руками справочник и пообещал также «порвать» боксера Павла Шульского.

«Я порву тебя, как этот справочник!» — приводит слова Хлебникова РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского пройдет 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В соглавном бою Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.