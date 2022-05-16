Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 21:13

Хлебников пообещал «порвать» Шульского в бою

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец Брюс Хлебников порвал голыми руками справочник и пообещал также «порвать» боксера Павла Шульского.

«Я порву тебя, как этот справочник!» — приводит слова Хлебникова РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского пройдет 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В соглавном бою Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/975656-khlebnikov-pered-boem-s-shulskim-porvu-tebia-kak-spravochnik
0
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрозд считает Папина фаворитом в бою с Прашевичем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости