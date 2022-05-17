Bild: немецкий боксер Ямак скончался во время боя из-за сердечного приступа

Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался в возрасте 38 лет, сообщает Bild.

По информации источника, Ямак потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда поединка с угандийским боксером Хамзой Вандерой.

Боксер был в срочном порядке госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что около 50 болельщиков мешали работе бригады медиков, из-за чего на стадион прибыли более 15 патрулей и специальный отряд полиции.

Правоохранительные органы заявили, что болельщики и команда боксера мешали работе медиков, но тренеры Ямака опровергли эту информацию.

«Это было не так! Зрители оказали первую помощь до прибытия медиков, которые попытались спасти Ямака. Это чушь. Мы сами демонтировали канаты, чтобы медикам было легче добраться. Наш брат погиб на ринге. Полиция была очень агрессивна, кричала на нас», — заявили в команде.

На счету Ямака восемь побед в восьми поединках. Боксер выступал на профессиональном ринге с 2017 года.