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Поединок Тима Цзю может сорваться из-за травмы соперника

09:26
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Тренер австралийского боксера Майкла Зерафы, Сэм Лабрун сообщил о том, что бой спортсмена с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, Тимом Дзю, находится под угрозой.

«Майкл не в порядке. Он испытывает серьезные боли, его постоянно тошнит. Вот что я скажу: если Майкл не в порядке — боя не будет. Поединок — последнее, о чем я думаю прямо сейчас. Если у нас не получится провести тренировочный лагерь, то бой не состоится. Главное — здоровье Майкла. Я не буду подвергать его риску», — приводит WAToday слова Лабруна.

Бой Цзю и Зерафы запланирован на 7 июля.

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) в 18 поединках. У 29-летнего Зерафы 28 побед (17 нокаутом) и 4 поражения.

Дополнительная информация:

https://www.watoday.com.au/sport/boxing/zerafa-hospitalised-with-mystery-ailment-bout-with-tszyu-in-doubt-20210519-p57t7x.html

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