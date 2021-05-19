Поединок Тима Цзю может сорваться из-за травмы соперника

Тренер австралийского боксера Майкла Зерафы, Сэм Лабрун сообщил о том, что бой спортсмена с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, Тимом Дзю, находится под угрозой.

«Майкл не в порядке. Он испытывает серьезные боли, его постоянно тошнит. Вот что я скажу: если Майкл не в порядке — боя не будет. Поединок — последнее, о чем я думаю прямо сейчас. Если у нас не получится провести тренировочный лагерь, то бой не состоится. Главное — здоровье Майкла. Я не буду подвергать его риску», — приводит WAToday слова Лабруна.

Бой Цзю и Зерафы запланирован на 7 июля.

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) в 18 поединках. У 29-летнего Зерафы 28 побед (17 нокаутом) и 4 поражения.