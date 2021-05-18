Бывший тренер Владимира Кличко заявил о будущем возвращении боксера на ринг

Джеймс Али Башир, экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, заявил, что украинец в будущем вернется на профессиональный ринг.

«Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется, — цитирует тренера «Чемпионат.com» 18 мая. — Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю.

На протяжении последних лет я постоянно приезжаю на Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется.

Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера».

45-летний украинец провел 69 боев на профессиональном ринге, одержал 64 победы (54 нокаута) и пять раз потерпел поражение. Свой последний бой он провел 29 апреля 2017 года, когда его победил британец Энтони Джошуа. До этого он также уступил другому британскому боксеру Тайсону Фьюри. Является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе — 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али. Олимпийский чемпион 1996 года, он одержал победу на Играх в Атланте.