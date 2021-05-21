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Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое

09:16
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Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояс американец Деонтей Уайлдер проведут третий поединок, информирует ESPN. Он должен пройти 24 июля.

Промоутер Боб Арум сообщил, что в ближайшее время боксеры подпишут контракт, после чего дата и место поединка будут объявлены официально.

Если контракт будет подписан, то бой Фьюри с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет отложен. Изначально он был запланирован на 14 августа.

Напомним, первый бой Фьюри — Уайлдер в декабре 2018 года завершился вничью. Во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера.

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