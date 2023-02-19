Отец Фьюри проговорился о причине задержки боя с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что сторона Фьюри и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) не могут прийти к соглашению из-за денег.

«Вот причина задержки боя с Тайсоном — они не хотят платить ему столько, сколько он стоит, — сказал Фьюри All Out Fighting. — Они хотят подраться с ним просто так. Они хотят делать деньги, они хотят получить львиную долю, а Тайсону отдать маленький кусочек. Фьюри никому не подчиняются. В данный момент мы короли ринга».

Ранее Красюк заявил, что сторона украинского боксера не пойдет на уступки в вопросе распределения доли с продаж поединка.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.