Боб Арум призвал промоутера Усика заткнуться

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум посоветовал промоутеру чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Александру Красюку не раскрывать детали переговоров боя Усика и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) прессе.

«Мне нравится Александр, — сказал Арум в интервью iD Boxing. — Он хороший парень. И он украинец, а я люблю Украину, я люблю украинцев, но он [Красюк] должен заткнуться и не вести переговоры в прессе. Я не буду вести переговоры об этом поединке в прессе. Переговоры должны быть за кулисами.

Я знаю менеджера Усика Эгиса Климаса, у нас много бойцов, которыми он управляет, которых мы продвигаем. Он потрясающий парень. Очень разумный, мы можем прийти к взаимопониманию с ним и Тайсоном [Фьюри]. Поэтому я не собираюсь говорить о процентах или заявлениях, потому что, как только вы начинаете вести переговоры в прессе, все рушится, потому что на первый план выходит эго людей, а оно берет верх над здравым смыслом. Так что пусть все будет за кулисами. Я уверен, что мы соберемся вместе и, надеюсь, скоро сделаем объявление».

Ранее Красюк заявил, что сторона украинского боксера не пойдет на уступки в вопросе распределения доли с продаж поединка.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.