Отец Фьюри: «Тайсон убьет Уайлдера, а я не хочу ложиться в могилу, зная, что мой сын убил кого-то на ринге»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что не хочет четвертого боя его сына с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Я буду нервничать, если состоится четвертый бой с Уайлдером, потому что я боюсь, что он [Тайсон] убьет Уайлдера, — сказал Фьюри All Out Fighting. — У Уайлдера треснутый череп, разбитый как яйцо. Такие вещи не подлежат восстановлению, и когда Тайсон ударит его снова, он может убить его.

Если вы не хотите, чтобы на ваших руках была смерть Деонтея Уайлдера, держитесь от него подальше. Мы победили его три раза, он не представляет никакой угрозы. Единственная опасность, — это Тайсон, который его убьет, а я не хочу ложиться в могилу, зная, что мой сын убил кого-то на ринге».

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьей. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.