На Тайсона подали в суд: боксер взял 25 миллионов долларов и не вышел на бой против Холифилда
Промоутерская компания Triller подала в суд на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона, сообщает IBT.
В заявлении говорится, что Тайсон получил 25 миллионов долларов за выставочный бой против Эвандера Холифилда, который в апреле сорвался из-за отказа стороны «Железного Майка».
Генеральный директор компании Райан Кавано заявил, что также собирается судиться с боксером, чтобы Тайсон больше не смог участвовать в показательных боях без Triller.
55-летний боксер завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, который закончился вничью.
Дополнительная информация:
https://www.ibtimes.com/boxing-news-video-sharing-platform-sues-mike-tyson-refusal-fight-arch-rival-3238180
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю