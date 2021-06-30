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На Тайсона подали в суд: боксер взял 25 миллионов долларов и не вышел на бой против Холифилда

11:35
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Промоутерская компания Triller подала в суд на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона, сообщает IBT.

В заявлении говорится, что Тайсон получил 25 миллионов долларов за выставочный бой против Эвандера Холифилда, который в апреле сорвался из-за отказа стороны «Железного Майка».

Генеральный директор компании Райан Кавано заявил, что также собирается судиться с боксером, чтобы Тайсон больше не смог участвовать в показательных боях без Triller.

55-летний боксер завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, который закончился вничью.

Дополнительная информация:

https://www.ibtimes.com/boxing-news-video-sharing-platform-sues-mike-tyson-refusal-fight-arch-rival-3238180

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