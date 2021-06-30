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Тим Цзю проведет поединок против Стива Спарка 7 июля в Ньюкасле

16:23
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Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок против Стива Спарка 7 июля в австралийском Ньюкасле, сообщает Boxing Scene.

Ранее в эту же дату Цзю-младший должен был драться с Майклом Зерафой, но команда Зерафы отказалась туда ехать из-за новой вспышки коронавируса. Организаторы предложили перенести поединок, но тогда отказалась команда Цзю.

26-летний австралиец является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Спарк также выходец Австралии, на ринге выступает с 2014 года, а его профессиональный рекорд составляет 12 побед (11 нокаутом) при одном поражении.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/tim-tszyu-vs-steve-spark-set-july-7-michael-zerafa-withdraws--158815

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