Тим Цзю проведет поединок против Стива Спарка 7 июля в Ньюкасле

Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок против Стива Спарка 7 июля в австралийском Ньюкасле, сообщает Boxing Scene.

Ранее в эту же дату Цзю-младший должен был драться с Майклом Зерафой, но команда Зерафы отказалась туда ехать из-за новой вспышки коронавируса. Организаторы предложили перенести поединок, но тогда отказалась команда Цзю.

26-летний австралиец является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Спарк также выходец Австралии, на ринге выступает с 2014 года, а его профессиональный рекорд составляет 12 побед (11 нокаутом) при одном поражении.