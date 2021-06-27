Реванш Ломаченко - Лопес может пройти в начале 2022 года на Ближнем Востоке
27 июня 2021, 23:38
Реванш экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса может состоятся в начале 2022 года на Ближнем Востоке, сообщает журналист Лэнс Пагмайр.
«Лопес-старший говорит, что реванш состоится после боя с Камбососом. Арум встретится с людьми с Ближнего Востока, которые могут принять этот поединок в начале 2022 года», - написал Пагмайр в Twitter.
Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года.
Lopez Sr. says the rematch is coming after Kambosos. Arum met with some from the Middle East tonight who might host it by early 2022...— Lance Pugmire (@pugboxing) June 27, 2021
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