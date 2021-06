Реванш Ломаченко - Лопес может пройти в начале 2022 года на Ближнем Востоке

Реванш экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса может состоятся в начале 2022 года на Ближнем Востоке, сообщает журналист Лэнс Пагмайр.

«Лопес-старший говорит, что реванш состоится после боя с Камбососом. Арум встретится с людьми с Ближнего Востока, которые могут принять этот поединок в начале 2022 года», - написал Пагмайр в Twitter.

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года.

Lopez Sr. says the rematch is coming after Kambosos. Arum met with some from the Middle East tonight who might host it by early 2022...