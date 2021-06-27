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Реванш Ломаченко - Лопес может пройти в начале 2022 года на Ближнем Востоке

27 июня 2021, 23:38
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Реванш экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса может состоятся в начале 2022 года на Ближнем Востоке, сообщает журналист Лэнс Пагмайр.

«Лопес-старший говорит, что реванш состоится после боя с Камбососом. Арум встретится с людьми с Ближнего Востока, которые могут принять этот поединок в начале 2022 года», - написал Пагмайр в Twitter.

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pugboxing/status/1408997049249398789

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