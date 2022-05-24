Майк Тайсон впервые сделал заявление после драки в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что он больше не будет летать общественными рейсами, потому что велик шанс вновь угодить в похожую ситуацию.

«Этот парень просто издевался надо мной. А я ведь фотографировался с ним, — приводит слова Тайсона издание New York Post. — Мне не следовало садиться в общественный рейс. Моя жена постоянно злится, когда я летаю общественными рейсами, потому что есть большая вероятность наткнуться на таких вот людей. Мне больше не стоит летать общественными рейсами, потому что вот такие ситуации всегда проигрышные для меня».

20 апреля пассажир в самолете, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался поговорить с Тайсоном, а также бросил в него бутылкой. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а затем нанес несколько ударов по лицу.