Канело сообщил, что в сентябре проведет третий бой с Головкиным

Чемпион мира по боксу мексиканец Сауль Альварес по прозвищу Канело заявил, что его следующим соперником будет казахстанец Геннадий Головкин. Третий бой между ними состоится 17 сентября.

«У нас уже был этот контракт [на бой с Головкиным], поэтому мы должны продолжить то, что начали. Я думаю, что в боксе сейчас два самых важных боя — это бой с Головкиным и реванш с Биволом, потому что, к сожалению, мы проиграли, но это не значит, что я не собираюсь реваншировать. Здесь важно иметь упорство, поэтому мы повторим это снова», — приводит слова Канело ESPN.

«В ближайшие несколько дней мы объявим дату поединка. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было достигнуто соглашение. Также я вновь подерусь с Биволом, но позже».

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (в том числе 39 нокаутом), два поражения и два ничейных боя.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 8 мая в Вегасе, Альварес единогласным решением судей уступил россиянину Дмитрию Биволу. Поединок проходил в полутяжелой весовой категории.