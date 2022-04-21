TMZ: Тайсон в самолете нанес несколько ударов мужчине

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон напал на мужчину в самолете, утверждает TMZ Sports.

Инцидент произошел в среду, 20 апреля. 55-летний Тайсон должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду.

Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался поговорить с легендарным спортсменом. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а когда тот этого не сделал, экс-боксер нанес несколько ударов мужчине по лицу. На лбу пострадавшего появились следы крови.

По словам свидетелей, сразу после инцидента Тайсон покинул самолет. Мужчине, получившему удары, была оказана медицинская помощь, а затем он обратился в полицию.