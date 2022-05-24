Тренер Бивола: «Считал Александра Гвоздика разумным человеком»

Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Машьянов ответил на слова бывшего чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-1), который заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) победил Бивола.

«Я не хочу это комментировать, — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Не знаю, что случилось с Гвоздиком. Я считал его разумным человеком, грамотным боксером. Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний. Как это называется? Заболевание мозга. Но это его вопрос. Что мы, будем на Гвоздика сегодня ориентироваться, на его резюме и оценки?

Канело, конечно, и в ринге сразу же признал свое поражение, и потом на пресс-конференции. Может быть, он что-то и говорил, а возможно, неправильный перевод. Но я думаю, что он свое поражение признал».