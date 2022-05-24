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Сегодня, 13:21

Тренер Бивола: «Считал Александра Гвоздика разумным человеком»

Тренер Бивола ответил на слова бывшего чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе Гвоздика
Давид Хачатрян
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Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Машьянов ответил на слова бывшего чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-1), который заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) победил Бивола.
«Я не хочу это комментировать, — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Не знаю, что случилось с Гвоздиком. Я считал его разумным человеком, грамотным боксером. Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний. Как это называется? Заболевание мозга. Но это его вопрос. Что мы, будем на Гвоздика сегодня ориентироваться, на его резюме и оценки?
Канело, конечно, и в ринге сразу же признал свое поражение, и потом на пресс-конференции. Может быть, он что-то и говорил, а возможно, неправильный перевод. Но я думаю, что он свое поражение признал».
Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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