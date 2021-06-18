Логан Пол считает, что может победить Майка Тайсона

Популярный блогер Логан Пол заявил, что мог бы победить бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Кто-то упомянул о поединке против Майка Тайсона. Мой адвокат упомянул об этом, и он такой: «Не, Тайсон оторвет тебе голову, у тебя нет шансов». А я такой: Ты не можешь говорить, что я не могу победить Майка Тайсона. Он же старый», – приводит слова Пола BJpenn.

В ночь на 7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между бывшем чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.