Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Логан Пол считает, что может победить Майка Тайсона

15:32

Популярный блогер Логан Пол заявил, что мог бы победить бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Кто-то упомянул о поединке против Майка Тайсона. Мой адвокат упомянул об этом, и он такой: «Не, Тайсон оторвет тебе голову, у тебя нет шансов». А я такой: Ты не можешь говорить, что я не могу победить Майка Тайсона. Он же старый», – приводит слова Пола BJpenn.

В ночь на 7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между бывшем чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.

 

 

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/logan-paul-on-potential-next-fight-you-cant-tell-me-i-cant-beat-mike-tyson/

Читайте также

Украина может помешать России выйти в плей-офф Евро. Объясняем неприятный расклад
Могли ли Дмитрия Дюжева уволить из МХТ из-за Ольги Бузовой
Скованная цепью пара установила мировой рекорд и рассталась
УЕФА потребовал от Украины убрать с формы на Евро—2020 «политические» надписи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд