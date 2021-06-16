Сауль Альварес может провести поединок с одним из непобежденных российских боксеров
Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес может провести поединок с победителей боя между россиянами Евгением Шведенко и Владимиром Шишкиным. Это случится, если Канело завоюет пояс IBF.
«Я уже давно говорю, что боец, который побьет Канело - это Владимир Шишкин, - цитирует Sky Sports промоутера Шишкина Дмитрия Салиту . - Он не только самый талантливый в дивизионе, но еще тренируется под руководством Шугар Хилла Стюарда, мастера своего дела. Его поединок со Шведенко очень важен, поэтому сейчас он готовится в тренировочном лагере вместе с Тайсоном Фьюри и Шугар Хиллом»
Шведенко и Шишкин должны провести поединок до конца 2021 года за статус обязательного претендента на титул IBF.
Шишкин (12-0, 7 КО) входит в топ-10 лучших боксеров второго среднего веса по версиям WBC и IBF, имеет титулы WBA Asia и WBA Continental.
Шведенко (15-0, 6 КО) находиться в топ-35 лучших суперсредневесов планеты.?
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/boxing/news/12183/12333414/saul-canelo-alvarez-could-be-ordered-to-face-an-unbeaten-ibf-challenger-if-he-becomes-undisputed-world-champion
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