Тайсон Фьюри готов подраться с Фрэнсисом Нганну в октагоне по правилам бокса

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну внутри октагона по правил бокса.

«Определенно, я не перейду в смешанные единоборства, но я готов подраться с Нганну в клетке, если это будет бой в маленьких перчатках, без борьбы и ударов ногами — только бокс, — сказал Фьюри в интервью Майклу Биспингу для Youtube-канала BT Sport. - Я мог бы подрался с бойцами из ММА, но это абсолютно разные виды спорта. Это как сравнивать теннис и крикет, суть одна — отбить мяч битой или ракеткой.

Фьюри подчеркнул, что он не сможет побороться с Нганну,

«Он ведь просто разобьет мне лицо. Он в этом более подкован, но боксируем мы примерно одинаково. Я предлагаю маленькие перчатки и клетку вместо ринга — это уравняет шансы. Пока что мне незачем выходить в клетку. Самые большие бои именно в боксе, но когда я с ним закончу, то можно будет попробовать встретиться с бойцами UFC», - добавил боксер.

Фьюри проведет третий поединок против Деонтея Уайлдера 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.