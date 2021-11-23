Кузьмин о бое с Адиэлом: «На Бога надейся, а сам не плошай»

Российский боец Сергей Кузьмин рассказал, как проходит его подготовка к бою против Игора Адиэла из Бразилии.

«Конечно, будет трудно в боксе. Никогда нет, ничего легкого», — отметил интерконтинентальный чемпион мира по версии WBA Сергей Кузьмин.

«А родные стены — это важно для боксера?» — спросили у него корреспонденты.

«Конечно, есть и в этом какая-то доля правды, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — ответил он.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».