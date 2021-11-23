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Кузьмин о бое с Адиэлом: «На Бога надейся, а сам не плошай»

18:00

Российский боец Сергей Кузьмин рассказал, как проходит его подготовка к бою против Игора Адиэла из Бразилии.

«Конечно, будет трудно в боксе. Никогда нет, ничего легкого», — отметил интерконтинентальный чемпион мира по версии WBA Сергей Кузьмин.

«А родные стены — это важно для боксера?» — спросили у него корреспонденты.

«Конечно, есть и в этом какая-то доля правды, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — ответил он.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/906666-russkii-medved-kuzmin-pered-boem-s-adielom-konechno-budet-trudno

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Иван Шитик все материалы автора
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