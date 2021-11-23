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Адиэл рассказал, как планирует остановить Кузьмина в очном поединке

19:19

Бразильский боксер-супертяжеловес Игор Адиэл рассказал о тренировках перед боем с россиянином Сергеем Кузьминым.

«Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии. Он будет искать меня в бою, но не найдет», — сказали Адиэл РЕН ТВ.

Тренер бразильца добавил, что Игор намерен очень много двигаться в ринге. Это и позволит ему одержать успех, уверены в команде.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/906682-adiel-rasskazal-kak-planiruet-ostanovit-russkogo-medvedia-kuzmina

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Иван Шитик все материалы автора
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