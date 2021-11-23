Адиэл рассказал, как планирует остановить Кузьмина в очном поединке
19:19
Бразильский боксер-супертяжеловес Игор Адиэл рассказал о тренировках перед боем с россиянином Сергеем Кузьминым.
«Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии. Он будет искать меня в бою, но не найдет», — сказали Адиэл РЕН ТВ.
Тренер бразильца добавил, что Игор намерен очень много двигаться в ринге. Это и позволит ему одержать успех, уверены в команде.
РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.
Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/906682-adiel-rasskazal-kak-planiruet-ostanovit-russkogo-medvedia-kuzmina
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