Адиэл рассказал, как планирует остановить Кузьмина в очном поединке

Бразильский боксер-супертяжеловес Игор Адиэл рассказал о тренировках перед боем с россиянином Сергеем Кузьминым.

«Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии. Он будет искать меня в бою, но не найдет», — сказали Адиэл РЕН ТВ.

Тренер бразильца добавил, что Игор намерен очень много двигаться в ринге. Это и позволит ему одержать успех, уверены в команде.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».