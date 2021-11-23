Евгений Орлов провел открытую тренировку перед боем с Гаджи Неврузовым
Боксер Евгений Орлов провел открытую тренировку перед боем с Гаджи Неврузовым.
«Если он хочет драку, то будет драка. Он просто немножко не понимает, с кем связался. Я не драчун, я могу и драться, и не драться, и «убивать»... Я профессионал. Огромный опыт, на который я опираюсь — он меня поддерживает», — цитирует Орлова РЕН ТВ.
Он напомнил, что уже дрался с прославленными боксерами, среди которых, например, болгарин Кубрат Пулев.
«Да, Гаджи хорошо может ударить, сильно, здоровый, мощный парень. Но я таких ломал», — подчеркнул Орлов.
РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.
Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/906654-molekula-ada-otvetil-gadzhi-avtomatu-ne-ponimaet-s-kem-sviazalsia
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