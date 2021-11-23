Боксер Евгений Орлов провел открытую тренировку перед боем с Гаджи Неврузовым.

«Если он хочет драку, то будет драка. Он просто немножко не понимает, с кем связался. Я не драчун, я могу и драться, и не драться, и «убивать»... Я профессионал. Огромный опыт, на который я опираюсь — он меня поддерживает», — цитирует Орлова РЕН ТВ.

Он напомнил, что уже дрался с прославленными боксерами, среди которых, например, болгарин Кубрат Пулев.

«Да, Гаджи хорошо может ударить, сильно, здоровый, мощный парень. Но я таких ломал», — подчеркнул Орлов.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».