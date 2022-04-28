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Кудряшов объяснил, почему Сауль Альварес выбрал себе в соперники Бивола

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов объяснил, почему мексиканский боксер Сауль Альварес выбрал себе в соперники Дмитрия Бивола.

«Возможно, ключевым моментом стал бой Бивола с Крейгом Ричардсом, который он провел не очень хорошо после долгого простоя. Альварес — достаточная величина, чтобы выбирать себе соперников в нужное время, как это было с Сергеем Ковалевым. Мы видели десять раундов, когда Ковалев был в движении и работал передней рукой, а Канело со своими габаритами не мог подобраться и навязать бой.
Но когда Сергей потерял концентрацию и устал, Альварес сделал свое дело. Мощи у него хватает. Я лет пять-семь назад был в Лос-Анджелесе, и Вячеслав Шабранский, который ездил к Альваресу на спарринги, говорил, что тот дерется в 66 килограммах, но весит 80. Думаю, Бивол и Канело выйдут на бой примерно в одном весе», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

Поединок между Альваресом и Биволом запланирован на 7 мая. Бой состоится в Лас-Вегасе (США).

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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