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Кудряшов считает Бивола самым неудобным соперником для Канело

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Дмитрий Бивол является самым неудобным соперником для мексиканца Сауля Альвареса.

«Бивол — самый неудобный соперник, которого мог выбрать Канело. Альварес — это боксер инсайда: принял, ответил, боковые удары, работа корпусом. Здесь он чувствует себя хорошо. Но Бивол — другой боец, с советской школой бокса: челнок, хорошие ноги, передняя рука.
Он не задерживается в инсайде и прекрасно делает свою работу на дистанции. Передняя рука Бивола станет проблемой для Канело. Мне кажется, все будет зависеть от Дмитрия. Если он подойдет в хороших кондициях, у Канело точно будут проблемы», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

Поединок между Биволом и Альваресом состоится 7 мая в Лас-Вегасе (США). У 31-летнего россиянина 19 побед (11 нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере, он является обладателем чемпионского пояса по версии WBA в полутяжелом весе. На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), 2 ничьи и 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-bivol-samy-j-neudobny-j-sopernik-kotorogo-mog-vy-brat-al-vares/
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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