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Поветкин надеется, что Усик станет новым королем супертяжелого веса после ухода Фьюри

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боксер Александр Поветкин выразил надежду на то, что украинец Александр Усик станет новым королем супертяжелого веса после ухода Тайсона Фьюри.

«Не думаю, что Фьюри научился у меня бить Уайта. Тайсон сделал свою работу, молодец. Хорошо сделал. Что уж тут говорить — молодец. Что теперь будет с карьерой Фьюри? Думаю, это решение, которое он уже принял. Решил уйти — пусть уходит.
Хотел бы я увидеть бой Фьюри с Александром Усиком за четыре пояса чемпиона мира? Было бы неплохо, конечно. Кто был бы фаворитом? Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксер. Кто будет королем супертяжелого веса после ухода Фьюри? Надеюсь, Александр Усик», — приводит «Комсомольская правда» слова Поветкина.

Тайсон Фьюри объявил об уходе из бокса после защиты титула WBC в супертяжелом весе в поединке с Диллианом Уайтом 23 апреля.

Александр Усик является обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO. На счету 35-летнего украинца 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.

Источник: https://www.kp.ru/sports/boks/povetkin-o-chudinove-boe-bivol-kanelo-i-grazhdanstve-beterbieva/
Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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