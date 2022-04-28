Поветкин надеется, что Усик станет новым королем супертяжелого веса после ухода Фьюри

Российский боксер Александр Поветкин выразил надежду на то, что украинец Александр Усик станет новым королем супертяжелого веса после ухода Тайсона Фьюри.

«Не думаю, что Фьюри научился у меня бить Уайта. Тайсон сделал свою работу, молодец. Хорошо сделал. Что уж тут говорить — молодец. Что теперь будет с карьерой Фьюри? Думаю, это решение, которое он уже принял. Решил уйти — пусть уходит.

Хотел бы я увидеть бой Фьюри с Александром Усиком за четыре пояса чемпиона мира? Было бы неплохо, конечно. Кто был бы фаворитом? Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксер. Кто будет королем супертяжелого веса после ухода Фьюри? Надеюсь, Александр Усик», — приводит «Комсомольская правда» слова Поветкина.

Тайсон Фьюри объявил об уходе из бокса после защиты титула WBC в супертяжелом весе в поединке с Диллианом Уайтом 23 апреля.

Александр Усик является обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO. На счету 35-летнего украинца 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.