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Сегодня, 11:18

«Это выход на новый уровень». Константин Цзю — о победе сына

Константин Цзю прокомментировал победу сына над американцем Гуше
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сына Тимофея Цзю над американцем Террелом Гуше в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

«Уровень соперников в США совсем другой. Соперник очень неплохой, жесткий, бьющий. На своей территории и стены помогают. Для Тимофея это выход на новый уровень. Однозначно, психологически это придаст уверенности. Уверен, что давление на него существует. Как бы ты хорошо не старался, любое влияние из вне может отложиться. Причем во всех видах спорта», — сказал Цзю «СЭ».

Для Тимофея Цзю данный поединок стал дебютным в США. До этого боец выступал в Австралии. На счету российско-австралийского бойца 21 победа, 15 из которых — нокаутом.

Тим Цзю победил Террелла Гуше. Тимофей Цзю единогласным решением победил американца Гуше

Костя Цзю
Тим Цзю
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