Константин Цзю заявил о возможном бое сына за звание чемпиона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем сына Тимофея Цзю после победы над американцем Террелом Гуше в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

«Если все будет нормально, то следующий бой Тима будет за звание. Но пока это с его командой мы еще не обсуждали. Если Чарло с Кастаньо выйдут на повторный бой, то победитель теоретически должен выходить с Тимофеем. Так как у них здесь бой-иллюминатор, то победитель обязан выступить с чемпионом», — сказал Цзю «СЭ».

В ночь с 26 на 27 марта Тимофей Цзю одержал свою 21-ю победу в дебютном поединке в США.

17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.