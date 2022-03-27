Тимофей Цзю единогласным решением победил американца Гуше

В ночь с 26 на 27 марта в Миннеаполисе прошел боксерский вечер, в главном бою которого встретились российско-австралийский боец Тимофей Цзю и американец Террелл Гуше.

Победу единогласным решением судей одержал Цзю и продолжил свою серию — россиянин выиграл уже 21 бой, 15 из которых — нокаутом.

Отметим, для Цзю это был дебютный поединок в США. До этого Тим проводил бои лишь на австралийском континенте.

17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.