Кудряшов назвал хорошим заделом победу Тимофея Цзю над американцем Гуше

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российско-австралийского бойца Тимофея Цзю над американцем Террелом Гуше в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

«Тим хорошо справился. На старте не все получилось, побывал в нокдауне. Но сумел повернуть поединок в свою сторону. Это говорит, что Тим психологически устойчив, что он достаточно зрелый боксер, чтобы заявлять о себе на мировом уровне. Думаю, что давление на российских спортсменов не влияет на Тима, потому что он выступает за Австралию. Имя его отца дает определенный задел, большое количество поклонников по всему миру. Я хорошо знаю Террела, тренировался с ним в зале в Лос-Анджелесе. Это достаточно крепкий боец с хорошей любительской школой. Эта победа — хороший задел для Тима», — сказал Кудряшов «СЭ».

Это достаточно крепкий боец с хорошей любительской школой. Эта победа — хороший задел для Тима", — добавил Кудряшов.

Для Тимофея Цзю данный поединок стал дебютным в США. До этого боец выступал в Австралии. На счету российско-австралийского бойца 21 победа, 15 из которых — нокаутом.