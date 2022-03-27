Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:52

Кудряшов назвал хорошим заделом победу Тимофея Цзю над американцем Гуше

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российско-австралийского бойца Тимофея Цзю над американцем Террелом Гуше в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

«Тим хорошо справился. На старте не все получилось, побывал в нокдауне. Но сумел повернуть поединок в свою сторону. Это говорит, что Тим психологически устойчив, что он достаточно зрелый боксер, чтобы заявлять о себе на мировом уровне. Думаю, что давление на российских спортсменов не влияет на Тима, потому что он выступает за Австралию. Имя его отца дает определенный задел, большое количество поклонников по всему миру. Я хорошо знаю Террела, тренировался с ним в зале в Лос-Анджелесе. Это достаточно крепкий боец с хорошей любительской школой. Эта победа — хороший задел для Тима», — сказал Кудряшов «СЭ».

Это достаточно крепкий боец с хорошей любительской школой. Эта победа — хороший задел для Тима", — добавил Кудряшов.

Для Тимофея Цзю данный поединок стал дебютным в США. До этого боец выступал в Австралии. На счету российско-австралийского бойца 21 победа, 15 из которых — нокаутом.

Тим Цзю победил Террелла Гуше. Тимофей Цзю единогласным решением победил американца Гуше

Тим Цзю
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю о победе над Гуше: «Нокдаун в первом раунде станет для меня уроком. Террелл — тот еще боец!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости