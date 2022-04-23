Кевин Барри: «Тайсон Фьюри в основном набирает выносливость через спарринги»

Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера и владелец зала «Team Barry», где спаррингует Тайсон Фьюри, Кевин Барри в интервью «СЭ» рассказал о работе британца над кардио.

— Тайсон очень габаритный боксер. Любит ли он бегать для набора формы?

— Он бегает, как и любой другой боец. Бегает свои 3 мили. Конечно, он не из тех, кто побежит 10 миль, но он делает пробежки, много работает над кардио. Он делает много спаррингов, очень любит спарринговать, много раундов. Именно в спаррингах он и набирает форму. Плюс, конечно, у него есть большой комплекс других кардиоупражнений. Чтобы переносить такое гигантское тело, как у Тайсона, и работать на таких высоких объемах ударов, вам нужен мощный мотор — вы не сможете так драться, если вы не в превосходной форме. Он любит спарринговать, всегда привозит в зал молодых ребят с разными стилями. Последние два года с ним всегда работает Джаред Андерсон, и эта работа помогла Джареду в его карьере, он стал сильным новым проспектом в мировом тяжелом весе. Тайсон не из тех, кто ставит себе в пару мальчиков для битья, он работает с жесткими ребятами.

Тайсон любит спарринговать по 12 раундов, хотя многие ребята, кому предстоит 12-раундовый бой, не делают столько раундов. Он делает, но также спаррингует и по восемь раундов и по десять. Тайсон тяготеет к старой школе боксеров, которые очень много спарринговали. Помните, Джеймс Тони почти не работал на лапах, не бегал, но он спарринговал каждый день недели. Для него было главное, чтобы в зале были спарринг-партнеры. И Тони был прекрасным боксером, который провел длинную карьеру. Но, конечно, такая манера не всем подходит. Спарринги — очень жесткая вещь, безжалостная. Часто бойцы принимают основной ущерб за карьеру не в боях, а в дюжинах, и дюжинах, и дюжинах раундов спаррингов.

23 апреля Фьюри подерется с Диллианом Уайтом за пояс чемпиона мира в тяжелов весе. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.