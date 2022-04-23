Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера Кевин Барри поделился прогнозом на поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.

«Тайсон слишком крупный, слишком быстрый, слишком умный, во всех компонентах он будет слишком серьезной задачей для Диллиана Уайта, — сказал Барри в интервью «Спорт-Экспресс». — Не вижу, как он может перебоксировать Тайсона. Диллиан — медленный боец, никогда нельзя было сказать, что у него быстрые ноги. Думаю, Тайсон выиграет этот поединок очень и очень легко. В какое бы направление Диллиан ни завел этот бой, Тайсон даст ответ. Если он заведет его в рубку, в собачий бой, и именно туда ему и нужно заводить его, как он это сделал с Джозефом Паркером.

Сближаться, бить ниже пояса, бить предплечьями. Он не может стоять с Тайсоном на дистанции и выцеливать левый хук. Но устроить собачий бой с гораздо более крупным и сильным соперником... Это будет очень и очень сложная задача. Но в любом случае ему нужно сближаться, чтобы ловить удачу. А чтобы сближаться, ему нужно развязать агрессивный бой. Но, повторюсь, куда бы этот бой ни пошел, Тайсон может передавить его и одной силой, причем передавить в начальной стадии боя».

Поединок Фьюри и Уайта пройдет 23 апреля в Лондоне.