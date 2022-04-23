Кевин Барри: «Фьюри встал из нокдауна в первом бою с Уайлдером, словно Лазарь»

Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера и владелец зала «Team Barry», где спаррингует Тайсон Фьюри, Кевин Барри в интервью «СЭ» вспомнил второй нокдаун британца в первом бою против Деонтея Уайлдера.

— Из всех четырех нокдаунов, в которых Тайсон побывал за всю трилогию с Уайлдером, какой был самым страшным?

— Я по сей день думаю, что его подъем после второго нокдауна в первом бою был настоящим чудом. Я смотрел все три боя из рингсайда, я был на арене и не мог поверить своим глазам, когда он лежал в отключке, с закрытыми глазами, неподвижный и встал из этого нокдауна как Лазарь (аналогия с библейской историей про воскрешение Лазаря. — Прим. «СЭ»). Я всегда буду считать это завораживающим моментом, в который тяжело поверить. Я также знаю, что нокдауны, в которых Тайсон побывал в четвертом раунде третьего боя против Уайлдера, были крайне и крайне разрушительными. Когда по тебе так тяжело бьют, ты просто становишься недееспособным, и только потрясающая физическая форма, гигантская решимость и неумолимость могут вернуть тебя на ноги.

Мой сын Тэйлор был в углу Тайсона на этом бою. И он сказал мне: «Когда Тайсон упал второй раз, я подумал: «Господи боже мой...» И в этот самый момент он повернул голову и подмигнул мне. Я не мог поверить своим глазам». Я знаю, что Тайсон ушел во второй нокдаун, потому что не до конца восстановился после первого. Когда он завалился от этого удара, сидел на канвасе, отведя ногу в сторону, он вообще не понимал, где он находится. И то, что он встал и продолжил бой, говорит о его силе. Он очень жесткий, очень.

23 апреля Фьюри подерется с Диллианом Уайтом за пояс чемпиона мира в тяжелов весе. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.