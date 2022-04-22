«Фьюри сидел в нокдауне и не понимал, где он. И тут подмигнул моему сыну». Большое интервью с тренером британца

Эксклюзив перед боем.

23 апреля непобежденный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри подерется на «Уэмбли» с Диллианом Уайтом. Поединок может стать последним для Цыганского короля — недавно он заявил, что , какой бы ни был результат, он уйдет на покой.

Мы давно хотели найти кого-то из окружения Фьюри и сделать фактурное интервью, и вот герой наконец -то нашелся. Тренер Кевин Барри когда-то выигрывал серебро Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (победив в полуфинале Эвандера Холифилда) за Новую Зеландию, потом перебрался в США и основал собственный зал Team Barry в Лас-Вегасе. В этом месте всегда водятся хорошие спарринг-партнеры, и со временем туда и подтянулся Фьюри. С Кевином у него сложились хорошие рабочие отношения, а с его сыном Тейлором — даже дружеские. Тот дважды был в углу Цыганского короля в поединках против Деонтея Уайлдера.

За день до поединка в Лондоне «Спорт-Экспресс» публикует первую часть интервью с Кевином Барри — в ней мы обсуждали его знакомство с Фьюри, чем тот его удивил на первой тренировке, секрет его подбородка и как он встал из шести нокдаунов за карьеру, а также его чувство юмора и независимость от телефона.

***

— Прежде всего хочу сказать, что мне очень приятно быть здесь, на вашем канале «Ушатайка», спасибо, что пригласили. И пожалуйста, не называйте меня «мистер Барри». Либо «тренер Барри» либо «Кевин Барри».

— Договорились. Помните вашу первую встречу с Тайсоном Фьюри?

— Первый раз мы встретились после его боя с Кличко. Не сразу после боя, а спустя какое-то время, когда у него начались все эти проблемы. Мы проговорили где-то час. Общались о боксе, он спрашивал меня: «Смогу ли я вернуться в бокс?» Я ответил, что это потребует большого труда и большой дисциплины. Вот это была наша первая встреча. Потом мы встречались еще несколько раз, я видел, как менялось его тело, видел, как он снова стал чемпионом.

Кевин Барри и Тайсон Фьюри. из соцсетей Кевина Барри

— Вы, кстати, понимаете 100 процентов того, что говорит Тайсон, учитывая его сильный британский акцент?

— Большую часть понимаю (смеется). Тайсон говорит очень-очень быстро. Ему всегда есть что сказать, и он говорит это всё и сразу. И он не просто говорит, он вкрикивает все эти слова в тебя, и с этой кричащей манерой понять его становится в два раза сложнее (смеется).

— Его отец Джон Фьюри — что за человек?

— Тайсон такой яркий персонаж благодаря своему отцу Джону. Джон - один из ярчайших персонажей в боксе, здесь нет никаких сомнений. И для бокса лучше, когда есть такие личности. Он очень глубоко понимает бокс, очень трудолюбивый, он проделал прекрасную работу не только с Тайсоном, но и другими своими сыновьями.

Тайсон Фьюри и его отец Джон.

«Тайсон — историк бокса. Он может рассказать вам о боксерах из XIX века»

— Порой очень талантливые люди ленивы. Про Тайсона Фьюри можно так сказать?

— Я считаю, что нельзя назвать его ленивым. Посмотрите, какую форму ему удается набирать к своим поединкам. Да, с внешней стороны кажется, что у него есть лишний вес, он не выглядит таким прокачанным, как Эвандер Холифилд, но это заставляет людей симпатизировать ему еще больше. Он выглядит как обычный мужик, который сидит у себя дома. И предполагается, что с таким телом он не должен делать в ринге вещи, которые делает. И делает он их благодаря мощной форме, он чрезвычайно трудолюбивый парень, который всегда думает о боксе. Когда он готовится к бою, он весь в боксе. Он анализирует поединки, очень хорошо знает историю бокса, знает всех боксеров, изучает разные стили. Он очень-очень умный боец, с невероятным боксерским интеллектом. Он может обсудить с вами Джона Салливана, чемпиона мира из XIX века, или Боба Фитцсиммонса, боксеров, которые дрались 200 лет назад. Я не такой историк бокса, тяжело все это держать в памяти с учетом того, сколько боев происходит сейчас, в наше время. Я знаю, что Тайсон испытывает огромное уважение к боксерам прошлых эпох, он плотно изучал их и смотрел, и это сделало его более совершенным боксером. Его отец был чемпионом в кулачных боях, с самого детства он рос в этой бойцовской среде. И эта среда сделала его очень жестким парнем, у которого крайне сложно выиграть. Посмотрите его любительские бои, когда он еще только учился — уже тогда всем было с ним тяжело, очень непросто было его победить. Уже тогда у него было это яростное сердце, воля к победе.

— Тайсон очень габаритный боксер. Любит ли он бегать для набора формы?

— Он бегает, как и любой другой боец. Бегает свои 3 мили. Конечно, он не из тех, кто побежит 10 миль, но он делает пробежки, много работает над кардио. Он делает много спаррингов, очень любит спарринговать, много раундов. Именно в спаррингах он и набирает форму. Плюс, конечно, у него есть большой комплекс других кардиоупражнений. Чтобы переносить такое гигантское тело, как у Тайсона, и работать на таких высоких объемах ударов, вам нужен мощный мотор — вы не сможете так драться, если вы не в превосходной форме. Он любит спарринговать, всегда привозит в зал молодых ребят с разными стилями. Последние два года с ним всегда работает Джаред Андерсон, и эта работа помогла Джареду в его карьере, он стал сильным новым проспектом в мировом тяжелом весе. Тайсон не из тех, кто ставит себе в пару мальчиков для битья, он работает с ж е сткими ребятами.

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images Фото Getty Images

Тайсон любит спарринговать по 12 раундов, хотя многие ребята, кому предстоит 12-раундовый бой, не делают столько раундов. Он делает, но также спаррингует и по восемь раундов и по десять . Тайсон тяготеет к старой школе боксеров, которые очень много спарринговали. Помните, Джеймс Тони почти не работал на лапах, не бегал, но он спарринговал каждый день недели. Для него было главное, чтобы в зале были спарринг-партнеры. И Тони был прекрасным боксером, который провел длинную карьеру. Но, конечно, такая манера не всем подходит. Спарринги — очень жесткая вещь, безжалостная. Часто бойцы принимают основной ущерб за карьеру не в боях, а в дюжинах , и дюжинах , и дюжинах раундов спаррингов.

— Если мы разделим 12-раундовый бой на три части по четыре раунда. В какой из этих частей Тайсон , как правило , лучше всего себя чувствует?

— Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от соперника, от того, как складывается бой. Посмотрите последний поединок с Уайлдером, третий их бой. Тайсон провел отличный первый раунд, второй, был лучше в третьем, отправил его в нокдаун, но в четвертом пропустил сам и два раза побывал в нокдауне. Если бы он не налетел на эту правую руку-убийцу, он мог бы закончить бой уже в первых четырех раундах. Последующие четыре раунда были сложными, но Тайсон давил и давил его, высасывал из него энергию. Последние же четыре раунда Уайлдер уже дрался просто на одной гордости, а Тайсон неумолимо надвигался и уничтожал его.

Некоторые боксеры любят брать первые два раунда боя для разведки, например GGG, да и тот же Канело любит вначале поизучать соперника раунд-другой. Тайсон же выходит и сразу навязывает свой бой, но , если соперник не дает этого сделать, он адаптируется под новую ситуацию.

«Тайсон встал из этого нокдауна словно Лазарь. Я не мог поверить своим глазам»

— Из всех четырех нокдаунов, в которых Тайсон побывал за всю трилогию с Уайлдером, какой был самым страшным?

— Я по сей день думаю, что его подъем после второго нокдауна в перво м бою был настоящим чудом. Я смотрел все три боя из рингсайда, я был на арене и не мог поверить своим глазам, когда он лежал в отключке, с закрытыми глазами, неподвижный и встал из этого нокдауна как Лазарь (аналогия с библейской историей про воскрешение Лазаря . - П рим. «СЭ» ). Я всегда буду считать это завораживающим моментом, в котор ы й тяжело поверить. Я также знаю, что нокдауны, в которых Тайсон побывал в четверто м раунде третьего боя против Уайлдера, были крайне и крайне разрушительными. Когда по тебе так тяжело бьют, ты просто становишься недееспособным, и только потрясающая физическая форма, гигантская решимость и неумолимость могут вернуть тебя на ноги.

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

Мой сын Тэйлор был в углу Тайсона на этом бою. И он сказал мне: «Когда Тайсон упал второй раз, я подумал: «Господи боже мой...» И в этот самый момент он повернул голову и подмигнул мне. Я не мог поверить своим глазам». Я знаю, что Тайсон ушел во второй нокдаун, потому что не до конца восстановился после первого. Когда он завалился от этого удара, сидел на канвасе, отведя ногу в сторону, он вообще не понимал, где он находится. И то, что он встал и продолжил бой , говорит о его силе. Он очень жесткий, очень.

— Диллиан Уайт сказал, что Тайсон стал гораздо больше пропускать, по нему стало легче попасть. Согласны?

— Фу ты г осподи, по нему легче попасть, когда он стоит перед тобой и разменивается. Я не думаю, что Тайсон запустит Уайта в позицию, откуда тот сможет довести свой левый хук. Тайсон 206 см ростом, Уайт — 193. У Тайсона гигантское преимущество в размахе рук. Много лет назад они проводили вместе кэмп, и из того, что я слышал, Тайсон дважды его нокаутировал в спаррингах. Я не вижу, как Диллиан может выиграть у него в субботу. Мы знаем, что Уайта можно потрясти, Джошуа нокаутировал его апперкотом, Поветкин нокаутировал его наглухо апперкотом. И это был старый Поветкин, который проигрывал бой. Я убежден, что пиковый Поветкин уничтожил бы его. Я уверен в этом, нет никаких сомнений. И я уверен, что Тайсон Фьюри наложит руки на Уайта и вынесет его в субботу.

Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Фото Reuters Фото Reuters

— Говоря об апперкотах, Тайсон, как кажется, не особо любит этот панч. Если мы говорим именно о дистанционном апперкоте.

— Почему ? Тайсон любит апперкоты, он попадал ими по Отто Уаллину. Но он больше любит апперкот с ближней дистанции, с дистанции бить этот удар опасно, особенно опасно бить правый апперкот. Если боксер ростом 206 см выбросит правый апперкот против бойца ростом 193 см и тот успеет отшагнуть в сторону, то вы будете уязвимы для левого хука. Поэтому я не думаю, что мы увидим Тайсона в этом бою, выбрасывающего правый апперкот. Думаю, он будет разбивать его джебом и чистым правым прямым.

— Фьюри на определенном этапе дважды падал от правого оверхэнда — в бою с Невеном Пайкичем и Стивом Каннингэмом. Почему именно этот удар доставлял ему проблемы?

— С Каннингэмом он игрался, а после того как тот уронил его, разозлился и почти сразу же финишировал его (смеется). Я думаю, эти нокдауны показывают, что любого можно уронить. Но не любой может встать после нокдауна и финишировать соперника. И Тайсон занимается этим всю свою карьеру. Все эти случаи, когда он падал, он же не проигрывал эти бои. Я бы не заострял слишком большое внимание на этих правых оверхэндах. Тайсон слишком расслабился в бою с Каннингэмом.

Думаю, Стив очень гордится тем, что регулярно упоминается в историях о том, как он уронил Тайсона (смеется). Если мы говорим о секрете подбородка Тайсона, я думаю, это прекрасная форма и ментальная сила. Конечно, он делает и упражнения на шею, чтобы голову не болтало от ударов. И еще вы должны понимать, что по 206-сантиметровому боксеру тяжело попасть парню 190-193 сантиметров ростом. Если этот боксер дерется умно и использует свои сильные стороны.

«У пяти последних соперников Тайсона был совокупный рекорд на момент боя с ним 168-1»

— Если мы возьмем последние 10 боев Тайсона, согласитесь, что самое безупречное выступление у него было в поединке против Владимира Кличко?

— Соглашусь, да. Кличко очень опасный соперник, который на тот момент не проигрывал 10 лет. И Тайсон побил его очень чисто в своем неуловимом, ловком стиле, с использованием финтов. Это явно не тот стиль, который можно ожидать от бойца габаритов Тайсона. Кличко попадал только по тени Тайсона, много промахивался. Очень, очень чистое выступление, одно из лучших в карьере Тайсона. И это еще раз показало его свойство — он дерется на уровне своих соперников. Посмотрите этот бой и бой против Отто Уоллина. Просто другой Тайсон. Потому что в сознании Тайсона Отто Уоллин не представлял никакой угрозы, но в итоге тот дал ему очень тяжелый бой и едва не сотворил сенсацию. А потом вы смотрите его второй бой против Уайлдера и восклицаете: «Где был этот человек в прошлом бою?!» Тайсон такой человек — ему нужен вызов. И сейчас он настраивает себя именно на вызов. Многие списывают Диллиана Уайта, но Тайсон сразу дал знать: «Я не заглядываю за спину этому сопернику. Он опасен для меня». И я уверен, он убедил в этом себя.

— У каждого тренера есть история, чем выдающийся боец удивил его на первой тренировке. Чем удивил вас Фьюри?

— Конечно, своим движением. Так двигаться для такого крупного парня, двигаться на носках по круговой линии и выбрасывать джебы, как это делал Али , — все эти джебы -легкие щелчки. Меня также удивила его скорость и точность. Я стоял такой: «Вау, этот парень нечто ! » Тяжело ожидать такие навыки от 206-сантиметрового гиганта.

— Насколько акцентирован н о Тайсон работает над уклонами головой?

— Ох... помните этот бой, когда он нокаутировал этого немца во второ м раунде... как его... Том Шварц. Там был момент, когда Тайсон убрал руки и просто уклонялся головой в стороны 15 секунд, и Шварц выбрасывал панчи, ни один из которых не попал. У Тайсона великолепное бойцовское зрение, тайминг, эти его уклоны выглядят очень естественно и легко. Спросите любого, кто работал над этим компонентом , — очень тяжело достигнуть такой легкости и естественности. Это очень сильная сторона Тайсона. Вспомните и первый бой с Уайлдером, тот просто заряжался в этот правый прямой, пытаясь убить его, и Тайсон постоянно нырял в сторону. Пару раз Уайлдер попал, но от дюжин и дюжин Тайсон увернулся.

— При общении от Тайсона исходит какая-то особая аура и энергетика?

— Я фан Тайсона, но я и его друг. Поэтому теряюсь сказать, что испытываю от него какую-то особую ауру. Последние два боя он делал много спаррингов в моем зале, у него прекрасные отношения с моим сыном Тейлором, он был в его углу пару раз. В нашем зале Тайсон такой же, как все. Он часто звонит моему сыну, обедает с ним, довозит до аэропорта, потом садится в свой Роллс-Ройс и уезжает (смеется).

— Как сложилось, что ваш сын Тейлор и Тайсон наладили такие дружеские отношения?

— У моего сына очень хорошая способность общаться с людьми, заводить знакомства. Он работает с игроками NFL, у этих ребят в распоряжении лучшие тренеры мира и гигантские бюджеты, но в межсезонье некоторые из них тренируются с Тейлором каждый день. Вот такой у него особенный талант выходить на таких людей, завязывать с ними дружеские отношения и достигать каких-то результатов. И Тайсон все это видит.

Тейлор Барри и Тайсон Фьюри. из соцсетей Тейлора Барри

— У Тайсона особое чувство юмора. Часто он смешит вас?

— Когда он в зале, он всегда шутит над чем-то. Он усердно тренируется, но в то же время его слышно на весь зал, он не перестает шутить. Целью шутки может стать кто-то из его братьев или партнеров по команде. Он просто от природы очень забавный и веселый. Никогда вы его не увидите серьезным с нахмуренным лицом, он всегда выше жизненных невзгод и обстоятельств.

— Поговаривают, что Тайсон не самый дисциплинированный спортсмен. Можете это подтвердить?

— Людям ничего не стоит делать такие заявления, но давайте посмотрим на факты — 14 лет профессиональной карьеры и рекорд с 31 победой, нулем поражений и одной ничьей. Согласитесь, тяжело показать на такого пальцем и назвать его недисциплинированным. Если вы возьмете пять его последних соперников, их совокупный рекорд на момент боя с ним был 168-1. И еще такой момент — профессиональный бокс на таком уровне — очень конкурентная и раскаленная среда. Иногда полезно давать себе выход, отвлечься от всего этого. Если Тайсон позволяет себе такие выходы, это не значит, что он недисциплинированный, это значит, что он просто нормальный человек.

«Тайсон легко победит Диллиана Уайта. Он слишком крупный, слишком умный и слишком быстрый»

— Сегодня все привязаны к телефонам. Тайсон часто сидит в нем, не отрывая взор?

— Нет, не часто. Но , понимаете, все сегодня так или иначе привязаны к телефонам. В том мире, в котором мы живем, телефон — большая часть каждого нашего дня. В моем зале, когда бойцы уже начинают заглядывать в телефоны во время бинтовки рук, все время хотят сделать это последнее заглядыванье — вот тогда я говорю им: «Убираем телефоны». Думаю, молодое поколение выросло с телефонами и просто не знает другого пути. В моей семье это тоже проявляется, хотя мы с женой из другого поколения. Моя жена иногда сводит меня с ума, когда ночью не выключает звук уведомлений на телефоне. Я иду в кровать уже в 20 . 00, лежу, отдыхаю, читаю книгу, к 22 . 00 я уже, как правило, сплю. На моем телефоне звук выключен, я не принимаю никаких звонков. Конечно, если дела застали меня ночью, то я пользуюсь телефоном, но в рабочем кабинете, не в спальне. Раз я уже лег в кровать, я убираю телефон и не смотрю в него до утра. А моя жена не выключает звук и уведомления. Я прошу ее: «Таня, пожалуйста, пожалуйста, выключи его». А она: «Если мы понадобимся кому-то из наших детей, в любое время дня или ночи, я должна быть на связи. А ты выключаешь телефон».

Кевин Барри. из соцсетей Барри

«Я не выключаю его, я выключаю звук» — «А я не буду выключать на моем». Я не могу назвать себя зависимым от телефона. Утром я просыпаюсь, иду в душ, спускаюсь к завтраку и только тогда проверяю, что там мне пришло на телефон. У меня есть два моих австралийских бойца, с которыми я на связи, один сейчас в медиатурне в Австралии перед боем, другой готовится прилететь в США и продолжить кэмп. Мне также звонят и пишут мои российские бойцы: «Тренер, пожалуйста, помоги сделать то, это». Очень много таких нюансов, нельзя просто купить сегодня билет на самолет и решить проблему. Визы в наше время стали очень серьезным делом.

— В каких упражнениях Фьюри особенно силен в зале?

— Он очень хорош в боксе с тенью.

— Каким вы видите поединок против Диллиана Уайта в эту субботу?

— Думаю, Тайсон слишком крупный, слишком быстрый, слишком умный, во всех компонентах он будет слишком серьезной задачей для Диллиана Уайта. Не вижу, как он может перебоксировать Тайсона. Диллиан — медленный боец, никогда нельзя было сказать, что у него быстрые ноги. Думаю, Тайсон выиграет этот поединок очень и очень легко. В какое бы направление Диллиан н и завел этот бой, Тайсон даст ответ. Если он заведет его в рубку, в собачий бой, и именно туда ему и нужно заводить его, как он это сделал с Джозефом Паркером. Сближаться, бить ниже пояса, бить предплечьями. Он не может стоять с Тайсоном на дистанции и выцеливать левый хук. Но устроить собачий бой с гораздо более крупным и сильным соперником... Это будет очень и очень сложная задача. Но в любом случае ему нужно сближаться, чтобы ловить удачу. А чтобы сближаться, ему нужно развязать агрессивный бой. Но, повторюсь, куда бы этот бой ни пошел, Тайсон может передавить его и одной силой, причем передавить в начальной стадии боя.