Экс-чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин поделился ожиданиями от супербоя между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Настолько сложно сказать, кто победит, но я, конечно же, буду болеть за Александра, — сказал Кармазин в интервью «СЭ». — Во-первых, надо за наших болеть, во-вторых, личная симпатия к Александру».

Джошуа и Усик сразятся 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

«Если бой пройдет всю дистанцию, то Усик может победить, но Джошуа может ударить, — отметил бывший чемпион мира. — Джошуа — больше, мощнее, и он настоящий, природный супертяж. Бой пройдет в Англии, а там судьи могут натянуть, отдать победу Джошуа. Поэтому этот поединок очень сложный для прогноза».

На счету британского спортсмена 24 победы и 1 поражение. У Усика — 18 побед и 0 поражений.

«В техническом и тактическом плане я не сомневаюсь в Саше, но тот может ударить, и это может произойти в поздних раундах. Если Усик победит, то только судейским решением. К сожалению, он не такой мощный, как Джошуа», — заключил Кармазин.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боксерского поединка.