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Оскар Де Ла Хойя готов предложить Мейвезеру 100 миллионов долларов за реванш

18:21
Оскар Де Ла Хойя. Фото ringside24.com
Оскар Де Ла Хойя. Фото ringside24.com
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Бывший американский боксер, чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что готов возобновить карьеру ради боя с Флойдом Мейвезером. Также он отметил, что готов предложить сопернику за реванш 100 миллионов долларов.

«Знаете, кого я вызову на следующий бой? Флойда Мейвезера, — цитирует Де Ла Хойю TMZ Sports. — Я предложу ему 100 миллионов долларов».

В 2007 году Де Ла Хойя уступил Мейвезеру по очкам раздельным решением судей (112-116, 113-115, 115-113). Всего 48-летний американец провел 45 боев на профессиональном ринге и победил 39 раз (30 нокаутом) при шести поражениях. У 47-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках (27 нокаутов).

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Никита Карин все материалы автора

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