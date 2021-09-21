Роман Кармазин: «Усик может упасть от удара. Не бывает людей, которые не падают»

Бывший чемпион мира в 1-й средней весовой категории россиянин Роман Кармазин не исключает, что Александр Усик в бою с Энтони Джошуа может упасть в нокаут.

«Мы видели в любителях, как Усик падал от удара в корпус, — сказал Кармазин «СЭ». — Понятно, что это только лишь удар в корпус, но не бывает людей, которые не падают. Это все бред. Все падают. Все зависит от силы, неожиданности и точности нанесенного удара, и, если навстречу попадут, там ни один человек не выдержит».

Бой за титул WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (24 победы, 1 поражение) и украинцем Александром Усиком (18 побед, 0 поражений) состоится 25 сентября в Лондоне.

«Взять того же Головкина — уникально держит он удар, конечно же, но, поверьте, если попасть навстречу в нужное место и в нужное время, когда боксер удара не видит, то он тоже завалится. Это говорит о том, что он человек, как и все», — подчеркнул Кармазин.