Камару Усман отреагировал на исход боя Вудли и Пола эмодзи с фейспалмом

Американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на исход поединка, выложив в Twitter после боя эмодзи с фейспалмом.

??? — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) August 30, 2021

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена.