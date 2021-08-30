Нейт Диас раскритиковал Вудли и Пола после их боя

Американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

Боец UFC Нейт Диас прокомментировал выступление бойцов. «Оба — отстой», — написал Диас в Twitter.

These guys both suck — Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 30, 2021

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена.