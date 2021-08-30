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Нейт Диас раскритиковал Вудли и Пола после их боя

10:15
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Американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

Боец UFC Нейт Диас прокомментировал выступление бойцов. «Оба — отстой», — написал Диас в Twitter.

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NateDiaz209/status/1432188755004121088

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Никита Карин все материалы автора

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